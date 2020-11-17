18 Kasım Çarşamba Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM, market ve restoranlara saat sınırlaması getirildiğini açıkladı. peki AVM, market ve restoranlar hangi saatler arasında açık olacak berberler hangi saatler açık olacak? marketler hangi saatlerde açık olacak ? AVM ler hangi saatlerde açık olacak? hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi?