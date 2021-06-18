18 Haziran Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

18 Haziran 2021 burç yorumları maddi ve manevi birçok konuda yol gösteriyor. Kimine aşk kimine parasal konularda haber veren günlük burç yorumları ikili ilişkilerde uyardı. 18 Haziran Boğa ve Terazi burcu bazı konularda çıkmaza girebilir, Başak burcu parasal meselelerle ilgilenebilir. 18 Haziran Cuma günü Ay saat 11.53'e kadar Başak burcunda ilerliyor olacak. Saat 06.54 ile 11.53 arasında boşlukta olan Ay sonrasında Terazi burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerin ikili ilişkilerimizde uyum yakalamak zor olabilir. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Güneş tutulması zamanı oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor olacak. Ay ve Mars arasındaki olumlu açının etkinleşeceği gece saatlerinde biraz çabayla uyumlu enerjiler yakalayabiliriz. İşte 18 Haziran Cuma burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

18 Haziran Cuma günü Ay saat 11.53'e kadar Başak burcunda ilerliyor olacak. Saat 06.54 ile 11.53 arasında boşlukta olan Ay sonrasında Terazi burcuna geçiş yapacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çocuklarına karşı aşırı eleştirel tutumun onları bunaltabilir. Bu konuda kendine engel olman iyi olacaktır. Aynı zamanda bugün kafanı karıştıracak konular da gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Cuma günü evde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Saat 11.53'de Ay Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçecek.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün içinde kardeşlerine karşı fazla eleştirel davranabilirsin. Aynı zamanda bugün kafanı karıştıracak konular gündeme gelebilir. Adım attığın konularda dikkatli olman gereken bir gün.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Cuma günü samimi tavırlarınla çevrendekilerin sevgisini kazanıyor olacaksın. Gün ortasında şartlarını zorlayıp kafana koyduğun bir şeyi elde etmek üzere harekete geçebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugün bilhassa sabah saatlerinde temizlik ve hijyen konularına çok fazla önem gösterebilirsin. Bugün saat 11.53'de Ay senin burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçecek. Parasal meselelerin önem kazanacağı iki günlük bir süreç başlıyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Temizlik, düzen için güzel bir gündesin. Gökyüzünde yoğun enerjiler hâkim. Kafa karışıklıkları yaşayabilirsin dolayısıyla işinle ilgili konularda dikkatli adımlar atmalısın.

Terazi burcunun anlaşabileceği 3 burç

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Arkadaşlarına karşı fazla eleştirel davranmamaya özen göstermelisin. Gün içinde şartlarını zorlayarak istediğin şeyleri elde etmek için iyi bir fırsat yakalayabilirsin. Ay ve Mars arasındaki olumlu açının etkinleşeceği gece saatlerinde biraz çabayla uyumlu enerjiler yakalayabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

İyi bir planlama ile kariyerinde üstesinden gelemeyeceğin hiçbir iş yok. Bugün etrafındaki kadınlarla güçlükler yaşayabilirsin. Olayları sakinlikle ele alman iyi olacaktır.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Cuma günü hukuksal konular var gündeminde. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Güneş tutulması zamanı oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor olacak.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ortak gelirlerin ile ilgili konularda endişeli olabilirsin. Bugün akşam saatlerine doğru eşinin ailesi ile ilgili konular gündemini meşgul edecek gözüküyor.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Eşinle aranda birtakım zorlanmaların cuma günü seni zorlayabilir. Aynı zamanda bugün kafanı karıştıracak konular gündeme gelebilir. Fazla cömert tavırlar ay sonunda seni zorlayabilir.