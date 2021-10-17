18 Ekim Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

18-24 Ekim 2021 haftalık burç yorumları haftanın planlarını ve kararlarını etkiliyor. Bu hafta hangi konuların öne çıkacağını Astrolog Özlem Recep kaleme aldı. Bu hafta koronavirüs vakaları artabilir, aşk ve iş hayatında hatalar artabilir. Koç burçları gerginliklerden sıkılıp hafta sonu seyahate çıkabilir, Boğalar ise iş hayatıyla ilgili riskli günlerden geçiyor. Oğlaklar işle ilgili yol ayrımı yaşayabilir. Haberimizin içerisinden 18-24 Ekim 2021 haftalık burç yorumlarına ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS VAKALARI ARTABİLİR

18 Ekim Pazartesi günü Ay Balık burcu transitiyle birlikte haftaya başlıyoruz. Haftanın genelinde belirsiz ve altındaki enerjileri pek sezemediğimiz konular gündemimizde olacak gibi görünüyor. Deniz aşırı seyahatler, psikolojik rahatsızlıklar, ilaç ve kimya sanayi, sağlık açısından Kovid-19 'un artış yapacağı gezegensel etkiler altındayız. Öğleden sonra Ay koç burcuna geçiş yapacak, hızlıyız ancak hayatımızda aşktan tutunda iş konularına kadar hata yapmaya oldukça müsaidiz.

PİŞMANLIKLARA DİKKAT

18-24 Ekim haftasında içimizde bir deli cesareti var sanki ancak karar aldığımız konularla ilgili sonradan pişman olabiliriz. Bugün ayrıca Merkür durağan pozisyonda, giriştiğimiz pek çok iş sonuçsuz kalır. 19 Ekim tarihinde Ay Şiron'la kavuşum yapacak, ruhsal ve fiziksel yaralarımız adeta tetiklenecek. Ancak kimileri için Ay Şiron kavuşumunun Venüs'ten aldığı destekleyici açıyla birlikte beklenmedik paraların geleceğinin de habercisi gibi.

Merkür bugün hala durağan pozisyonda olacak bu sebeple ne yapıyoruz yeni bir girişime asla girmiyoruz, çünkü durma enerjisinde. 20 Ekim Çarşamba günüyse Merkür Retrodan çıkış yapacak. Önemli bir retroyu sağ salim arkamızda bırakmanın mutluluğunu yaşadığınızı biliyorum. İşte bugünden sonra özellikle ikili ilişkiler, evlilik, yatırım ve finans konularında Jüpiterden aldığımız güzel destekle birlikte ilerleyebiliriz.

DEPREMLER GÜNDEMDE

Kendi hikâyemizde bitişler bile olacaksa, yeni hayat yollarının açılacağı önemli bir süreçteyiz. 20 Ekim tarihinde Koç burcunda önemli bir Dolunay yaşayacağız, kaçak göçmenler, göçmenlerin zarar görmesi ve sulardan gelebilecek zararlara açık bir gün. Eğer ki kaçak göçmen vakalarına tanık oluyorsanız bu kişilerin can güvenliği için yetkililere haber vermek önemli.

Dünya çapında da askeri ve depremsel hareketlenmelerin gündemde olduğu pek çok enerji bizimle birlikte. Ünlülerin bazı gizli sırlarını bu süreç içerisinde öğreneceğiz. 21, 22 Ekim tarihinde Ay Boğa burcunda seyir yapıyor olacak. Yiyelim içelim, keyif yapalım tadında olacağız. İkili ilişkilerde bazı umulmadık kararlar vereceğiz bu süreç içerisinde.

Bazı beraberlikler noktalanırken, uzunca süredir hayatında kimse olmayanlar ise kalpleri çarpmaya başlayacak gibi görünüyor. Dijital para piyasalarının maddi anlamda önemi de bu süreç içerisinde artabilir. 23,24 Ekim Ay İkizler burcunda seyir yapıyor olacak. Neşeli ve eğlenceliyiz ancak aşk ve sevgi konularında Ay Venüs karşıtlığının yaptığı kombinasyon aldatma ve aldatılma enerjisine açık olduğumuzu gösteriyor. Bu sürecin içerisinden geçerken bazı sırlar Aralık ve Şubat aylarında çıkacağını gösteren kombinasyonlar da bulunuyor. Maddi anlamda aşırı para harcamaya meyilliyiz, aman dikkat. Bunların haricinde eğer ki taşınma, iş anlaşması ya da önemli bir projenin medya ve pek çok yerde duyulmasıyla ilgili hazırlık yapıyorsak bu hafta pek çok işimiz hızlanabilir ve çözüm yolları keşfedebiliriz.

18-24 EKİM HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇLAR İÇİN GERGİN BİR HAFTA

sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Ateşli rahatsızlık ya da kazalara açıksınız, aman dikkat. Evlilik, ortaklık, iş yerinizle ilgili konularda tamam mı devam mı kararı alacaksınız. Evinizin içerisinde gergin enerjiler, açık düşmanlarınızla restleşmeler söz konusu, sinirlere hakim olmak yerinde olacaktır. Parasal konularla ilgili gelişmeler haftanın başında büyüyen enerjilerle sizinle birlikte olacak gibi görünüyor. Hafta sonu kısa seyahat planları yaparak zihninizi boşaltmak ruhunuza iyi gelebilir.

BOĞALARA İŞ FIRSATI

Akrabalarınızdan bazı kayıp ya da operasyonlar, işin içinden çıkamadığınız ruhsal sıkıntılar yaşamanız muhtemel, bir hekimden yardım alsanız fena olmaz. İş hayatınızla ilgili istifa, ayrılma durumlarıyla ilgili netlik kazanacağınız bir sürecin içerisinden geçmektesiniz. Evcil hayvanınız bulunuyorsa bu hafta bir gözünüz onun üzerinde olsa fena olmaz. Parasal anlamda hafta sonu şanslı fırsatlara açıksınız. Yeni iş fırsatları kapınızı çalabilir, haberiniz olsun.

İKİZLER AŞK GELEBİLİR

Yalnızsanız aşk kapıyı çalıyor olabilir. Arkadaş gruplarınızla gezi veya organizasyonlar gündeminizde. Mevcut beraberliğinizde problemleri büyütmeyin biraz akışta yaşamak bazen en güzeli. Popülerliğiniz ve projelerinizdeki hızınız dilden dile dolaşıyor olabilir. Eğer ki evliyseniz ve çocuk sahibiyseniz çocuğunuzun sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Haftanın ortalarına doğru gizli düşmanlarınız arkanızdan çeşitli oyunlar kurma peşinde olabilir, lütfen üzülmeyin. Siz onların kim olduğunu biliyorsunuz. Hafta sonu taşınma, yer değişikliği, evlilik hazırlıkları konuları aktif. Bazı İkizler burçlarıysa bu süreç içerisinde hamile kalacak gibi görünüyor, hadi hayırlısı.

YENGEÇLER YALNIZ KALMAK İYİ GELECEK

Aile büyüklerinizin sağlığı ve ameliyat gibi bir süreç atlattılarsa ciddi anlamda yorgun olabilirsiniz. İş hayatınızda değişen enerjiler bulunuyor, içinizi sıkmadan ilerlemeli ve yöneticinizin değişen psikolojisi ve hallerini size değil, kendisine bağlamalısınız. Emeklilik, hak ve kanunlar gündemde olacak. Emeklilik işlemleriniz hız kazanmış olabilir. Kariyer hayatınız içerisinde bir dönem kapanıyor sevgili Yengeçler ve yeni bir döneme hazırlanıyor olabilirsiniz. Hafta sonunda kendi kabuğunuza çekilmek, kitap, dua ve enerji çalışmaları yapmak ruhunuza iyi gelecek enerjiler taşıyacaktır.

ASLANLAR İÇİN PROJE ZAMANI

Yurt dışı eğitim, medya ve ulaştırma sektöründe kendinizi göstereceğiniz önemli bir proje başlıyor olabilir. Ciddi anlamda gözler üzerinizde olacak. Ev taşıyor veya şehirlerarası yerleşme planınız bulunuyorsa ruhsal anlamda biraz sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Tayin, terfi konuları gündeminizde. Şu sıralar hukuki konularla ilgili de sıkıntı yaşadığınız enerjiler aktif olabilir. Ruhsal anlamda kendinize şefkatli davranmak önemli. Kalabalıkların arasındaki dostlarınızdan yardım alarak ilerleyeceksiniz.

BAŞAKLARDA KARİYER ZAMANI

Ameliyatlar ve operasyonlar gündemde olabilir, sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Banka, kredi konularında elinize geçecek ufak çaplı paralarla birlikte finansal sıkışıklığınız bitebilir. Hukuki anlamdaki girişimlerden elinize geçebilecek paralar, eğitim ve yurtdışı konuları da gündeminizde olabilir. Maddi imkanlarınız yeni kariyer yolculuklarıyla birlikte hafta sonuna doğru artış yapacak gibi görünüyor.

TERAZİLER TAMAM MI DEVAM MI?

Kazalara oldukça açıksınız, artan enerjiniz ve popülerliğiniz gözler önünde. Beraberliğinizde gizli saklı olan konular ortaya çıktıysa bu Dolunay ile birlikte tamam mı devam mı kararı alabilirsiniz. Bu hafta ya birbirinize kenetleneceksiniz ya da yolları ayıracaksınız. Hayat size ne konuda olursa olsun yeni bir sayfa açacağını unutmadan ilerlemek oldukça önemli. Hafta sonuna doğru maddi konularda önemli bir arazinin satımı, uzunca süredir hukuki anlamda ipotekli bir malın size geçmesi ya da güzel bir gelir elde etmek mümkün.

AKREPLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM

İş hayatınızda değişen şartlar ve koşullar sizinle birlikte olacak. Biraz günlük hayat akışınızda keyifsiz hallerde bulunsanız da ayın 24'üne doğru olan süreçte daha rahatlayacaksınız. Diyet, detoks ve egzersizler için güzel bir zaman dilimindesiniz. Hastane ve kapalı ortamlardaki bazı sıkışıklıklar ruhunuzu yormuş olabilir. Eşiniz ya da çevrenizdeki dostlarınızla kalabalıklara karışmak ruhunuza iyi gelebilir. Sizin için bir dönem bitmek üzere, yeni bir dönemse başlamak üzere diyebilirim. Kalbiniz boşsa evlilik yapabileceğiniz biriyle karşılaşmak üzeresiniz bir an önce psikolojinizi toparlamalı ve ruhunuza iyi gelen şeyleri hayat akışınızın içerisine katmalısınız. Evliyseniz eşinizin gelirinde artışlar söz konusu olabilir. 1,5 yıllık döngü içerisinde ev alma süreci yaşayacaksınız, haberiniz olsun.

YAYLAR ŞANSLI OLABİLİR

Yalnızsanız aşk kapıyı çaldı, e zaten bir de evliyseniz romantik vakitler, birbirinize değer vereceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Kalabalık ortamların arasında bulunmak isteyeceksiniz. Organizasyon ve davetler içerisinde bulunurken, maske ve mesafeye aman dikkat. Ayrıca Çocuklarınızın bazı sorunları çözmekle ilgilenirken onların sağlığına da dikkat edin olur mu? Maddi anlamda özellikle hafta ortasında şanslı enerjiler altında olacaksınız.

OĞLAKLAR DİKKAT

Hamile kalmaya ya da çocuk sahibi olmaya açık bir gökyüzünden geçmektesiniz. İş yerinizde yaşadığınız bazı tatsız olaylar bu Dolunayla birlikte canınızı sıkabilir. Şimdi tamam mı devam mı konuları gündeminizde olacak. Yol ayrımları yaşamanız mümkün. Kendi iç dünyanızda biraz yalnız hissedeceksiniz kendinizi. Motivasyonunuzu çocuğunuzla birlikte geçireceğiniz zamanda bulmak ruhunuza eminim ki iyi gelecektir. Aile bireylerinizin rahatsızlığı, bazı küslükler ve onların sebep olduğu borçlanmalara da aman dikkat.

KOVALAR DESTEK ALABİLİR

Başka bir yere göç etme gibi bir durumunuz bulunuyorsa, bu durum iç dünyanızda biraz huzursuzluk yaratmış olabilir. Kısa seyahatler gündeminizde olacak. Önemli bir sınavı veya tezi vermek için gökyüzü sizi destekliyor. Ayın 21'ine kadar bu projelerin alt yapılarını oluşturmak oldukça önemli olacak sizin için. Hukuki konulara da biraz dikkat etmeniz gereken bir süreci yaşıyor olabilirsiniz, kısıtlandığınız pek çok enerjiden yükselerek çıkacaksınız. Yabancılardan destek göreceksiniz. Eğer ki yalnızsanız kalbinizi çalan kişiyle bu hafta daha açık konuşacaksınız ve bir netlik kazanarak ilerleyeceksiniz.

BALIKLAR İÇİN KAVUŞMA ZAMANI

Parasal kaynaklarda temkinli olmanız gereken bir süreci yaşıyor olabilirsiniz, ayın 24yle birlikte bereket enerjiniz artsa da eşiniz veya iş yerinizdeki önemli bir projenin zemini atılarak para geliriniz artacak olsa da biraz dikkatli davranmak yerinde olacaktır. Kazalara ve ameliyatlara açıksınız aman dikkat. Eğer ki estetik operasyon geçirmek istiyorsanız Mart 2022 tarihini beklemeden adım atmayın derim. Gizli düşmanlarınıza karşı ilahi yardımlar alacaksınız. Eşinizle ilgili ayın 24'ünden sonra daha ılımlı güzel bir enerji sizi saracak. Bazı durumları içsel anlamda büyütmek sadece ruhunuzu üzebilir. Kalbiniz boşsa hafta sonu yeni kişilerle tanışma ya da geçtiğimiz Ağustos sonu Eylül ayında çıkan ancak sonuçlanmamış beraberlikler için güzel kavuşmalar ve görüşmeler söz konusu. Merkür Retro'su bittiğine göre tadını çıkarın derim.