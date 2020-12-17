18 Aralık Cuma Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çekem, 24 yaşındaki mimar kızı Merve Nur'un 65 yaşındaki sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını iddia etti. Ayşe Çekem, "Adnan Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi.