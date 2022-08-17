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18 Ağustos Perşembe Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.027,96 ile başlayan Gram Altın, saat 17:09 itibarıyla %0,24 azalışla 1.025,34'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.027,73, en yüksek 1.028,07 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.027,95 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 18.07.2022 tarihinde 958,57 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.025,34 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,9519 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:09 itibarıyla %0,05 artışla 17,9672 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8981, en yüksek 17,9724 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,9724 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 18.07.2022 tarihinde 17,2771 ile son bir ayın en düşük, 03.08.2022 tarihinde ise 18,0522 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,9672 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,2507 ile başlayan Euro kuru, saat 17:10 itibarıyla %0,16 artışla 18,2822 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2375, en yüksek 18,4337 seviyelerini gören Euro, günü 18,2670 seviyesinde kapattı. Euro, 18.07.2022 tarihinde 17,4486 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,2822 TL'ye karşılık gelmektedir.

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