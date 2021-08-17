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18 Ağustos Çarşamba Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

18 Ağustos Çarşamba virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

18 Ağustos Çarşamba Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı
17 Ağustos 2021 Salı 23:27

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 183 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 372 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 692 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 183 oldu. Bir günde toplam 294 bin 561 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 636 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,04 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 54,42 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 85 milyon 564 bin 637'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 92,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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