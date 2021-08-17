18 Ağustos Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

18 Ağustos 2021 burç yorumları hayata dair beklenenleri gözler önüne seriyor. Peki, kimlerin yıldızı parlayacak? 18 Ağustos Çarşamba günü Koç burcu sabah istediği gibi başlayacak, Boğa burcu akşam saatlerinde beklediği desteği görebilir. Ay'ın ve gezegenin hareketlerine göre günlük burç yorumları haberimizde...

18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BURÇ YORUMLARI

18 Ağustos Salı günü Ay Yay burcundan ayrılıp saat 08.58'de Oğlak burcuna geçecek. Sabah saat 04.43 ile 08.58 arasında Ay boşlukta olacak. Sabah erken saatlerde aklımızdakileri gerçekleştirmek adına destekleyici etkiler var. Gün ortasında ilişkiler anlamında çok olumlu enerjiler yok bu nedenle bir sorun üzerine konuşmak isteniyorsa daha sonraya ertelemek iyi olacaktır. 18 Ağustos 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay Çarşamba günü Yay burcundan ayrılıp saat 08.58'de Oğlak burcuna geçecek. Sabah saatlerinde aklındakilerini yapman adına destekleyici açılar var.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Sabah saatlerinde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler önem kazanıyor olacak. Akşam saatlerine doğru hayatındaki bir bayan figürden olumlu bir destek görüyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ilk saatlerinde partnerinle aranızdaki sorunlu bir konuyu çözmek adına uygun bir enerji var. Gün içerisinde sıkışmışlık hissi yaşayabilir, kendini ifade etmekte zorlanabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çalışma koşullarında birtakım değişken durumlar meydana gelebilir. Sabah saatlerinde fikirlerini gerçekleştirmen adına enerjiler hayli destekleyici.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde riskli konular ilgini çekebilir. Akşam saatlerine doğru alacağın sürpriz haberler seni mutlu ediyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde mesleğinle ilgili yenilikler gündemini meşgul ediyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çarşamba sabahı uyanmakta güçlük çekebilirsin. Yakın yerlere seyahatlerinle ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Parasal kazanımlarınla ilgili değişken durumlar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde hayatındaki bir bayan figüründen önemli bir destek bulacaksın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde seni zorlayabilir. Daha temkinli hareket etmelisin. Fikirsel anlamda istediklerini gerçekleştirmen adına gökyüzü seni destekliyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu sabah rüyaların seni hayli etkisi altına akabilir. Ay bugün saat 08.58 sonrasında senin burcuna geçecek. Bireysel konuların öne çıkıyor.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çarşamba günü bilhassa sabah saatlerinde hayır işleri yapmak sana kendini iyi hissettirebilir. Hastanelerle ilgili konularda aktif olarak koşturmacaların olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sorumluluklarını arttıracak yeni girişimler içerisine girebilirsin. Sabah saatlerinde iş bitirici tarafın hayli aktif olacak.