17 Temmuz Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Baş Hemşire ve Hemşire maaşları ne kadar oldu 2022 ?, Temmuz zammı ile en düşük hemşire maaşı kaç TL oldu?, Hemşirelerin maaşları kamuda memur ve memur emeklilerine yapılan %toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapıldı , özel sektörde çalışılan kurumun belirlediği kriterler doğrultusunda değişmeye devam etmektedir. Devlette hemşire maaşları kıdem ve dereceye göre belirlenir. Özel sektörde ise tecrübe hemşire aylığını belirleyen en temel unsurdur.