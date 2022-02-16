17 Şubat Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Güne 810,00 ile başlayan Gram Altın, saat 19:34 itibarıyla %0,87 artışla 817,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük 808,43, en yüksek 824,02 seviyelerini gören Gram Altın, günü 810,55 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 15.02.2022 tarihinde ise 824,02 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 817,10 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,6034 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:34 itibarıyla %0,18 artışla 13,6190 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5620, en yüksek 13,6807 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,6011 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 17.01.2022 tarihinde ise 13,7069 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,6190 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,4600 ile başlayan Euro kuru, saat 19:34 itibarıyla %0,37 artışla 15,5066 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,3518, en yüksek 15,5305 seviyelerini gören Euro, günü 15,4568 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 17.01.2022 tarihinde ise 15,6321 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,5066 TL'ye karşılık gelmektedir.

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