17 Şubat Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını kaydederek, "İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.