Cumhurbaşkanımız son dakika açıkladı..Saat 18,45 13 nisan pazartesi günü açıkladığına göre sokağa çıkma yasağı devam edecek

Recep Tayyip Erdoğan Bilim kurulu toplantısı ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı..Konuşmalarının genel başlıkları ise söyle,

17 nisan ile 19 Nisan pazar saat 24,00 a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi,Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı varmı 2020

Evet var.Bu hafta sonuda evlerdeyiz..

17 nisan cuma ve 19 nisan pazar saat 24,00 a kadar yine sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Yogun yatağı sayımız 40 bini buluyor,Ülkemizde her 100 kişiye 50'yi buluyor

Yeşilköy ve sancaktepe de 1000 er yataklı hastanelerimiz kuruluyor

İnşaası tamamlanan Başakşehir şehir hastanesini 20 nisanda açıyoruz,Sadece bu hastanemizin yoğun bakım kapasitesi 420 dir.

Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyoruz.Test sayımız 400 bini geçti.

Hasta sayısına oranla tedavi olan grubunda çok iyi sıradayız.Taburcu olan sayımız 5000 i geçti

Ülkemiz corona virüsü konusunda Dünya bizi örnek gösteriyor.Ayrıca gelen yardım taleplerine de cevapsız kalmıyoruz.Bugüne kadar 34 ülkeye yardım ulaştırdık

AZİZ MİLLETİM

Karşımızdaki tehlike dinamik bir süreç gerektiriyor.Bilim insanlarımızın önerileri ile her türlü önlemler alınıyor.

Haftasonu yaşanan sokağa çıkma yasağındaki olumsuz durumlar bizi üzdü.İç işleri bakanımızın sorumluluğu üstlenerek istifa etmesini takdirle karşıladık,Ancak Süleyman Soylu'nun istifasını asla kabul etmedik,etmeyiz.

Sayın Bahçeli'ye de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum

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