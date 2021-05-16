17 Mayıs Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

17 Mayıs 2021 burç yorumları haftanın ilk gününde kararları etkiliyor. Günlük burç yorumları ilişkiler konusunda uyardı. 17 Mayıs Pazartesi günü Yengeç burcu sağlık problemleriyle ilgilenebilir, Yay burcunu birtakım harcamalar bekliyor. Ay 17 Mayıs Pazartesi günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 15.44'de Aslan burcuna geçiş yapacak. Ay saat 09.22 ile 15.44 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmeliyiz.

17 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Günün ilk yarısında içsel anlamda zorlanmalarımız söz konusu olabilir. Zira Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı sabah saatlerinde kesinleşecek. Patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olmamız mümkün. Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açı ise güç arzusunda olacağımızı ve hayatımızdaki eril figürlerden destek görmek isteyeceğimizi anlatıyor. Günün ilk yarısında insanlardan uzak durmak ve kendimizi dinlemek bize iyi gelebilir. İşte 17 Mayıs günlük burç yorumları...

17 MAYIS KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 17 Mayıs Pazartesi günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 15.44'de Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda yanılgılara düşebilirsin.

17 MAYIS BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hâle gelebilir. Ay saat 09.22 ile 15.44 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

17 MAYIS İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde ailendeki bireyler için harcamalar yapmak isteyebilirsin. Günün ilk yarısında hassas enerjiler altındasın.

17 MAYIS YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Bu sabah yanıltıcı durumlarla karşı karşıya kalman moral bozucu olabilir.

17 MAYIS ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 17 Mayıs pazartesi günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 15.44'de senin burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde kendini daha fazla ön plana getirmek istiyorsun.

17 MAYIS BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazartesi günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili konularda zorlanmaların olabilir. Aranızdaki güç çekişmeleri yorucu olabilir. Patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün.

17 MAYIS TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Günün ilk yarısında içsel anlamda zorlanmaların söz konusu olabilir zira Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı sabah saatlerinde kesinleşecek. Saat 09.22 ile 15.44 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

17 MAYIS AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin.

17 MAYIS YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Ay burç değiştireceğinden ötürü akşam saatlerine doğru değişken enerjiler altında olabilirsin.

17 MAYIS OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

17 MAYIS KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay 17 Mayıs Pazartesi günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 15.44'de karşıt burcun Aslana geçiş yapacak. Günün ikinci yarısında ikili ilişkilerinde endişeli olabilirsin.

17 MAYIS BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sabah saatlerinde bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.