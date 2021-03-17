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17 Mart Çarşamba Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

17 Mart Çarşamba virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

17 Mart Çarşamba Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları
17 Mart 2021 Çarşamba 00:03

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 16 bin 749 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 623'e yükseldi. Toplamda 35 milyon 435 bin 502 test yapıldı. Bugün yapılan 158 bin 386 testten, 16 bin 749 yeni vaka sayısı, 874 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 911 bin 642 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 734 bin 862'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 474 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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