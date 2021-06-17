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17 Haziran Perşembe Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!

17 Haziran Perşembe virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

17 Haziran Perşembe Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!
17 Haziran 2021 Perşembe 00:01

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 955 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Son dakika haberi...16 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum


Kaynak: Kamu Saati Özel
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