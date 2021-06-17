17 Haziran Perşembe Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 955 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.