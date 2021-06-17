17 Haziran Perşembe Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!

Yargıtay Kararına göre; İş akdinin feshi nedeni olarak gösterilen fesih yazısında, davacının iş akdinin üst üste 2 gün işe gelmemesi nedeniyle feshedildiği belirtildiği halde, davacının işe gelmediği gerekçesiyle cuma ve pazartesi günleri için tutulan tutanaklar gereğince, "2 gün üst üste işe gelmeme" koşulu oluşmadığı için iş akdinin feshinin geçerli nedenle yapılmadığına karar verilmiştir.