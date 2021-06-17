17 Haziran Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

17 Haziran 2021 burç yorumlarının hayata etkisi merak ediliyor. 17 Haziran 2021 Perşembe günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Sabah erken saatlerde ilişkilerimizde uyumu yakalamakta biraz zorlanabiliriz. İlişkilerimizde tartışma yaratacak konulardan uzak kalmamız iyi olacaktır. Gün genelinde özgürlük konuları önemli hâle gelebilir zira Ay ile Uranüs arasındaki etkileşim saatlerinde kesinleşiyor olacak. Ay Neptün karşıtlığı akşam saatlerinde görüştüğümüz kişilere dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor. 17 Haziran Perşembe günü Yengeç burcu önemli adım atabilir, Akrep burcu için organizasyon önemli hâle gelebilir. İşte 17 Haziran günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

17 Haziran 2021 Perşembe günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Çalışma hayatında belirli bir alana yoğunlaşman iyi olabilir. Sabah erken saatlerde ilişkilerinde uyumu yakalamakta biraz zorlanabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çocuklarına karşı aşırı eleştirel tutumun onları bunaltabilir. Sabah saatlerinde ilişkilerinde tartışma yaratacak konulardan uzak kalman iyi olacaktır. Konuşulacak şeyler varsa akşama ertelemelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Perşembe günü evde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Akşam saatlerine doğru muhakeme kabiliyetin yüksek olacağından önemli görüşmelerini bu saatlere alman iyi olacaktır.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Perşembe günü boyunca bilgi ve iletişim alanında üretken olmak adına adımlar atıyorsun. Sabah saatlerinde ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanıyor olman mümkün gözüküyor.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay'ın Başak burcunda ilerleyeceği perşembe günü boyunca parasal konularda belirli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Gün genelinde özgürlük konuları önemli hale gelebilir zira Ay ile Uranüs arasındaki etkileşim saatlerinde kesinleşiyor olacak.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Üretken olmak istediğin bir zaman dilimindesin. Ay tüm gün senin burcunda hareket ederken bireysel konularını öne çıkartıyor. Akşam saatlerine doğru muhakeme kabiliyetin yüksek.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde kendi başına izole kalmak ve ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Sabah saatlerinde ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanacak olabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde organizasyon konusunda hayli beceriklisin. Öğleden sonra sıra dışı konular yaptığın planın dışına çıkmana sebep olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugün iş yerinde gereğinden fazla mükemmeliyetçi davranıyor olacak olabilirsin. Patronlarınla ilişkilerinde karşılıklı iletişimde zorlanacağın durumlar olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugün bilhassa sabah saatlerinde hukuksal konular var gündeminde. Öğleden sonra sıradışı konular gündemini değiştirebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Harcamalarını düzenlemen gerekebilir. Gün boyunca özgürlüğüne aşırı düşkün olabilirsin. Anlaşmaya varman gereken durumlar söz konusu olduğunda akşam saatlerini kullanmalısın.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sabah saatlerinde sabrının zorlandığı düşüncesi seni sarabilir. Ortaklıklar ve anlaşmalarla ilgili konularda birtakım rekabetler içerisinde bulabilirsin kendini.