17 Eylül Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 17 Eylül Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 17 Eylül Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 17 Eylül Perşembe 2020

Bugün…Yeni Ay…Güneş ve Ay Başak Burcu’nda bir araya geliyor…O zaman bize düşen hayatımızın gidişatını sorgulamak… Kendimize, düşüncelerimize, hedeflerimize titizlikle yaklaşıp fayda zarar hesabı yapmak… İşimize yaramayanlarla yolları ayırmak, yapıcı eleştirilerle ruhumuzu onarmak… Belki de yeniden tamir etmek kırdıklarımızı, kırılganlıklarımızı…

Gökyüzü çok şey anlatır… Onu “hâl” diline çevirmekse senin gayretine bağlı…

Sevgiyle…

BurcuN.

Koç ve Yükselen Koç:Uzun zamandır… Hiç olmadığı kadar… Odak noktan, kariyerin… Hayattaki amacı… Peki amacına ulaşmak için neler yapman gerekiyor… Çalışma ortamını düzenlemek olabilir mi? Yapılacaklar listeni hazırlamak mesela… Bugün…Aslında uzun bir zaman… Derlemek, toplamak, düzenlemek için çalışma ortamını…

Boğa ve Yükselen Boğa: Bir hayli uzun zaman… Derslerin var öğrenmen gereken… Finansal göstergelerden geliyor öğrenim çizelgen… Ve daha bir hayli buradan alacağın derslerin var. Bunaldın tabi doğal olarak… Bugün…Biraz “es” var…Kendine, hobilerine zaman ayırmaya bak… Biraz da “ aşk”a…

İkizler ve Yükselen İkizler: Hep konuşuyoruz… Hepimizin bu hayatta öğrenmesi gerekenler var… Geçmesi, doğrudan olmasa bile bütünlemeden geçilmesi gereken sınavları var… Senin de… Benim de…Sorumluluklarımız var… Uzun zamandır gitmen gereken yol… Benden bize doğru bir güzergâhta… Sende bir hane temizliği var… Değiştiriyorsun sınavlarında sana yaramayacak eskiyen eşyalarını… Eski ev eşyalarını yenileriyle değiştir… Kullanmadıklarını da ihtiyaç sahipleriyle paylaş mesela…

Yengeç ve Yükselen Yengeç:Çok uzun yolun var… Gidiyorsun geliyorsun…”Eş”inle yaşadıkların dönüştürüyor seni… Ya da kendinin “eşsiz” olduğunun farkına varıyorsun… Zaten zihnini bir şekilde kurcalıyordu uzun zamandır… Bugün …Bir fırsat var önünde…Zihnini temizlemek için…Düşüncelerini berraklaştırmak…Ve gelecek hedeflerini yazılı kaynağa dönüştürmek için…

Aslan ve Yükselen Aslan: Bir güneş ışığı düşün… Sadece bir yeri aydınlatıyor…Tüm ışıklarını o alana kaydırıyor ki sen karanlıkta kalan yerleri gör… Sende görmeye, en azından idrak etmeye başladın… Bu aralar iş hayatında bir hayli disiplinli ilerliyorsun… Yapman gerekenleri zamanında yapıyorsun…Ama kendine de zaman ayırabiliyorsun…Bugün…Biraz da elindeki, kaynaklarını düşün…

Başak ve Yükselen Başak:Bugün başrolde sensin… Gerçi sen sevmezsin ki ortalarda gözükmeyi… Göz önünde olmayı… Sen hizmet ehlisin…Hep üzerinde tartışırız ya zaman doğrusal mı döngüsel mi diye…Zaman döngüsel ilerliyor aslında ve her ay bize bir fırsat veriyor dönüşebilmemiz için…Mesela Güneşin’le buluşuyor Ay…Sana yenilikler sunmak için ayda bir kez…Bugün senin için bir nevi yeni ay…Bir arzun var mı?

Terazi ve Yükselen Terazi:Temiz bir zihin gerekli her şeyden önce hayat amacını gerçekleştirmek için… Kariyer tutulmaları yaşadın, yaşıyorsun ve yaşayacak gibi de gözüküyorsun yeni yılda da. Bugün… O nedenle önemli belki de…Bilinçaltı çöplerini geri dönüşüme göndermek… Ve hayat amacını sürdürülebilir hale getirmek için…

Akrep ve Yükselen Akrep:Kendine bir vizyon oluşturmaya çalışıyorsun uzun zamandır… Köklerinden bağımsız kararlar almak istiyorsun… Yeni bir eğitimin hayalini kuruyorsun…Sınırları aşmak istiyorsun…Belki de başka bir ülke var görmek istediğin…Bugün … Unuttuğun umutlarını hatırlamaya ne dersin? Kıyıya köşeye attığın umutları ortaya çıkarmaya, onları tertiplemeye ne dersin? Ve kendini eleştirmekten vazgeçmeye…

Yay ve Yükselen Yay: Uzun zamandır uğraş veriyorsun… Özellikle kazançların için…Gelir-gider dengen için… Ama en azından bugün… Madem ruh bulacak yönetim katın… Biraz kendine bir bak…Kendinle yap muhasebeni…Nerede hata yaptığını, neler yapman gerektiğini hesapla bugün…

Oğlak ve Yükselen Oğlak:Yatırım kararı… Risk de barındırır, kar da… Duruma göre değişir bileşenleri… O yüzden ince eleyip sık dokumak gereklidir kararları… Vade sonunda gülebilmek için… Bugün …Aslında kendine yatırım için karar almak istersen uygun zamanlar… Kendini geliştirmek için…Hayatına yeni bilgiler katmak için değerlendirebilirsin istersen bugünü.

Kova ve Yükselen Kova: Bazen farkına varamıyorsun yaşadıklarının… Gece oluyor, gündüz oluyor…Zaman geçiyor…Yaşadıklarının sana ne kattıkları önemli hayat oyununda…Ve senin neler kattığın hayat ekibine…Bugün …Önce borçlarını ve alacaklarını düzenle istersen... En azından planlamasını yapabilirsin ödeme sisteminin.

Balık ve Yükselen Balık:Bir tamamlanma süreci… Bugün…Ay, ayda iki kere şans tanır…Yeni başlangıçlar yapmak için…Ya da eskileri bırakmak için…Yeni ay ve dolunay zamanlarıdır…Bugün dolunay enerjisi gibi senin için..Özellikle ikili ilişkilerin, evliliğin, eşin…Bir tamamlama süreci…Eski kuruntuları, kaygıları ve sivri dili bırakmak için…

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