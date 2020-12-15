17 Aralık Perşembe Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

esnaf yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs döneminde enaflara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye başladı. Bu başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor. Peki 1000 TL esnaf kira yardımı başvuru sonucu sorgulama ekranı nerede?