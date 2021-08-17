17 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

17 Ağustos 2021 burç yorumları maddi ve manevi konularda yol gösteriyor. 17 Ağustos Salı günü Koçları hukuksal konular bekliyor, Akrepler ise iş anlaşmalarına imza atabilir. Balıkları yeni kariyer bekliyor. İşte 17 Ağustos günlük burç yorumları...

17 AĞUSTOS SALI BURÇ YORUMLARI

17 Ağustos Salı günü Ay Yay burcunda ilerliyor olacak. Gerginlikler gün boyunca yüksek olabilir. Akşam saatlerinde ise aldanmalara karşı dikkatli olmamızda yarar var. Görüştüğümüz kişilerin gerçek kimliklerine dikkat etmekte yarar var.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Salı günü Ay tüm gün Yay burcunda ilerleyecek. Hukuksal konularda yeni bir süreç başlayabilir. Aynı zamanda uzak akrabalarınla olan ilişkilerinde önem kazanıyor olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Hisseli kazanımlar alanında yeni birtakım ortaklı işlere girerek yeni bir sürecin başladığına bugünlerde şahit olabilirsin. Yeni bir girişimin için kredi çekmen gerekebilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İkili ilişkilerinle ilgili yeni bir döneme, uzun soluklu bir ilişkiye adım atabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çalışma koşulların ve mesleğinle ilgili konularda patronunda desteği ile yeni bir sürece adım atabilirsin. Sağlığınla ilgili konularda daha temkinli hareket etmen gereken günlerden geçiyorsun.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Çocukların ve keyif aldığın aktivitelerin alanında önemli konular bugünlerde meydana gelebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ev ve yuva konularında önemli gelişmeler meydana gelebilir. Ne zamandır evinle ilgili bir alım ya da satım işin varsa bugünleri değerlendirebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Yakın çevrene dikkatini daha çok çevirmen gereken bir süreçtesin. Kardeş veya kuzenlerinle birlikte iş yapmaya başlayabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Parasal kazanımlarınla ilgili konuları etkileyecek önemli bir iş anlaşmasına imza atabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bireysel konularını, sağlığınla ilgili konularını ilgilendiren günlerden geçiyorsun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Arka planda yürüttüğün işlerinde önemli yenilikleri ortaya çıkartacak günlerdesin. Önemli başarılara imza atabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Kariyerinden elde ettiğin gelirinde önemli gelişmeler meydana gelebilir. Yurt dışı ile ilgili konularda kaynaklanan etkiler de söz konusu olacaktır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Kariyer hayatında önemli bir yenilik içerisine girebilir veya yeni bir kariyere adım atabilirsin.