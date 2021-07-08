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16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü

Ukrayna'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin Odessa bölgesinde tuvalet deliğine düşen telefonunu almaya çalışırken foseptiğe düşen 16 yaşındaki kız çocuğu, zehirlenerek hayatını kaybetti.

16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
08 Temmuz 2021 Perşembe 00:25

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'nde 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonun kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

DELİKTE SAATLERCE MAHSUR KALAN KIZ ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Odessa Polis Merkezi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kız çocuğunun tuvalet deliğine düşürdüğü telefonunu almaya çalıştığı sırada foseptiğe düştüğü aktarıldı. Açıklamada, deliğe düşen kızın saatlerce orada mahsur kaldığı ifade edilirken, kızın zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

YASALAR "TALİHSİZ KAZA" DEDİ

Küçük kızın başına gelen olay, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 115. Maddesi gereğince "Talihsiz kaza" olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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