16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü

Bedelli askerlik 2019 yılında kalıcı hale getirilirken, bedelli askerlik tutarları otomatiğe bağlandı. Altı ayda bir artan bedelli askerlik tutarı 43 bin 150 liraya çıktı. Kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılından beri bedelli askerlik tutarındaki artış yüzde 38’i buldu. Yoklama kaçağı olan yüz binlerce genç de bedelli askerlikten yararlanabilmek için af bekliyor..