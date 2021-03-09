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16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı

Afyonkarahisar'da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL'lik yevmiye meselesi yüzünden patronlarıyla tartışan 16 yaşındaki genci 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şahıslar yakalandı. Şüpheliler genci, araçlarındaki parayı çaldıkları iddiasıyla paspas sapıyla dövdüklerini itiraf etti.

16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı
09 Mart 2021 Salı 22:35

Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, Ş.C.K, (16) yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A, Ali S. ile telefonda konuşarak 200 TL'lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Ancak burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Ş.C.K'yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam etti. Şahıslar yaklaşık 5 saat boyunca genci dövdü.

FIRSATINI BULUP KAÇTI

Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Ş.C.K, ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUĞUN HIRSIZLIK YAPTIĞINI İDDİA ETTİLER

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yaptıkları çalışmanın ardından kent merkezinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Karakolda ifadelere alınan Akif A, Ali S'nin olayı kabul ederek genci odun paspas sapı ile dövdüklerini itiraf ettiler. Şahıslar genci darbetmelerine gerekçe olarak ise Akif A'nın kendisine ait aracı diğer çalışan Y.A, ile izinsiz götürdükleri ve torpido gözünde bulunan 4 bin TL'yi Ş.C.K'nın çaldığı için yaptıklarını söylediler. Şahıslar ayrıca parayı Ş.C.K'nın üstünde bulduklarını ve kendisini bunun üzerine darbettiklerini ifade etti. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı

16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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