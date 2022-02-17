16 yaşında boğazı kesilerek öldürülmüştü! İşte Sıla Şentürk cinayetinin nedeni

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün vahşice katledilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Peş peşe gelen bilgilere göre Sıla Şentürk cinayetinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Eski nişanlısından yeniden şikayetçi olan Sıla Şentürk'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Hüseyin Can Gökçek tarafından mutfaktan aldığı bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Türkiye, dün Giresun'dan gelen haberle yasa boğuldu. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Eski nişanlısından yeniden şikayetçi olan Sıla Şentürk'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Hüseyin Can Gökçek tarafından mutfaktan aldığı bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMARDAN TUTUKLU KALDI

Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi.

Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirlendi. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

BİR SÜRE SILA'NIN YANINDA KALMIŞ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi.

Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞ

Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi.Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "Şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi.Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık açıklaması şöyle oldu;

"Giresun’da 16 Yaşındaki S.Ş.’nin, Öldürülmesine İlişkin Basın Açıklamamız

Giresun’da 21 yaşındaki H.C.G. tarafından öldürülen 16 yaşındaki S.Ş’ye ilişkin olarak basında yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

2020 yılında staj için kurulmuş whatsapp grubunda tanışan S.Ş. ve H.C.G.’nin aralarında duygusal yakınlık gelişmiştir. 22.03.2021 tarihinde bu ilişkinin S.Ş.’nin ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle S.Ş. ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında S.Ş. ve H.C.G. polis memurları tarafından yakalanmıştır.

25.03.2021 tarihinde kız çocuğu S.Ş. hakkında acil koruma kararı alınmış ve Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte H.C.G. de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12.04.2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür.

11.11.2021 tarihinde, S.Ş. hakkında devam eden istismar davasında aile H.C.G.'den şikayetçi olmuş, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın mahkemeye %50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve S.Ş.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine H.C.G. mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, S.Ş.'nin kurum bakımına alınmasını talep etmiştir.

16.11.2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu S.Ş. hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır.

İlerleyen süreçte S.Ş. yeniden H.C.G.'den şikayetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları S.Ş.'yi teslim alma talebinde bulunmuştur. 07.12.2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür.

20.01.2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır.

16.02.2022 tarihinde yaşanan cinayetin ardından Bakanlığımız uzmanları, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ"