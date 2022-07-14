16 Temmuz Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları 2022 Resmi Gazete Kararları eyt son dakika, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?, bugün yayınlanan genelgeler, TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

Kaynak: