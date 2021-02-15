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16 Şubat Salı Korona tablosu son durum bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

16 Şubat Salı virüs vaka sayısı kaç? 16 Şubat Salı vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

16 Şubat Salı Korona tablosu son durum bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
15 Şubat 2021 Pazartesi 20:22

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 91 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 945 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 91 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 562'e yükseldi. Toplamda 31 milyon 633 bin 171 test yapıldı.

Bugün yapılan 116 bin 452 testten 7 bin 945 yeni vaka sayısı, 660 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 594 bin 128 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 482 bin 435'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 232 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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