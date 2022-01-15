16 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

16 Ocak Pazar günü burç yorumları, burçlarda canlı enerjiler hakim Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Yay, para müjdesiyle sevinebilir. İşte cevabı.

Göksel cisimlerin insanla arasındaki ilişkisini inceleyen astrolojide burçların özelliklerine göre, aşk, sağlık, iş hayatına dair yorumlama yapılır. Günlük burç yorumlarında da haftalık, aylık ve senelik de olduğu gibi burçlar baz alınır. Peki, sizin günlük burç yorumunuz ne diyor? 16 Ocak 2022 Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? 16 Ocak 2022 günlük burç yorumunu sizler için yazdı.

16 OCAK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI *

İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün bekleyenler

KOÇ BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü ailenizle, annenizle, sevdiklerinizle beraber geçirebilirsiniz. 1-4 Temmuz doğumlu yengeç burçları maddi konularda ani olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Güneş&Plüton kavuşumuyla iş hayatınızda ve kariyerinizde güçlü insanlar tarafından desteklenebilirsiniz. Kariyerinizde güçleneceğiniz bir hafta sizi bekliyor olacak.

BOĞA BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü kardeşlerle, yakın çevrenizle geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu etkisiyle de; yurtdışı bağlantılarından destek görebilir, yurtdışı seyahat kararı alabilirsiniz. Eğitim ve felsefi alanda kendinizi geliştirerek de bu dönemi değerlendirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü maddi kaynaklar, harcama yad apara kazanarak geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; maddi konularda güç sağlayacağınız durumları önünüze getirebilir ama 15-20 Haziran doğumlu İkizler burçları dikkatli olmalılar.

YENGEÇ BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü; kendinizle ilgilenerek, kişisel bakım yaparak geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; ilişki, eş, evlilik yad a ortaklıkta karşınızda güç sahibi birilerini getirebilir ve üzerinizde baskı kurulabilir. Özellikle 15 Temmuz-22 Temmuz doğumlu yengeçler manipülasyonlara karşı dikkatli olun.

ASLAN BURCU (15 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü meditasyon yaparak, yalnız kalarak, spiritüel ve manevi konularla ilgilenerek geçirebilir, ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; sağlık ve çalışma hayatınızda değişim ve dönüşümlere sebep olabilir. 17-22 Ağustos doğumlu aslanlar ani manipülasyon ve baskı görebilirsiniz ya da kaza yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun.

BAŞAK BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü arkadaşlarınızla, sosyalleşerek, eğlenerek geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; aşk ve ilişkilerde derin bağ kurmanıza sebep olabilir ve bu durum sizin için güzel sonuçlar doğurabilir.

TERAZİ BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü iş ve kariyerinizle ilenerek geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; aile hayatınızda zorlanmalarınıza sebep olarak durumlar içinde sizi bırakabilir. Değişim ve dönüşümlere direnmeyin yoksa sağlık olarak zorlanabilirsiniz, özellikle de 18 Ekim-22 Ekim Terazi burçları ekstra dikkatli olun.

AKREP BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü seyahat ederek, eğitim alarak, yabancılarla iletişim kurarak geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; yakın çevre, kardeşler, yakın akraba, medya ve iletişim konularında size güç kazandırabilir.

YAY BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü para, maddi konular, cinsellik, finans konularıyla geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; maddi konularda size güç sağlayacak durumlar ve olaylar yaşatabilir. Maddi konularda gücünüz artıyor.

OĞLAK BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü sevgilinizle, eşinizle ya da ortağınızla geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu sizin daha güçlü olmanızı sağlayacaktır ama çevrenizdekilere manipülasyon yapabilirsiniz ve bu sizi yalnız kalmanıza sebep olabilir. Plüton’un ağır transiti size hem güç katacaktır hem de yalnız başınıza ayakta durmanızı sağlayacaktır.

KOVA BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü çalışarak, sağlık, gündelik işler, evcil hayvanınızla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; bilinçaltınıza baskı yapabilir ve gizli güçlü düşmanlarınızı açığa çıkartabilir. Hastaneye gidebilirsiniz. Bu süreçte meditasyon yapmak, psikolojinize dikkat etmek size iyi gelecektir.

BALIK BURCU (16 OCAK 2022) *

Pazar gününüzü flörtünüzle, sevgilinizle, çocuklarınızla; eğlenceli güzel zaman geçirebilirsiniz. Eğer hobiniz varsa onunla da ilgilenebilirsiniz. Güneş&Plüton kavuşumu; Sosyal çevrenizde güçleneceğiniz ve size güçlü insanların desteğini göstereceği bir etki yaratacak. Özellikle 15-20 mart doğumlu balık burçları güçlü destekleri mutlaka değerlendirin.