16 Nisan Cumartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

16 Nisan 2022 burç yorumları aşk, sağlık, aile, para ve gelecekle ilgili ipucu veriyor. Peki, 16 Nisan Cumartesi için hangi burca, ne mesaj var? 16 Nisan'da Koç burcu ve İkizler burcu yeni bir aşka yelken açabilir, Terazi burcu ise avantajlı olabilir. Özellikle Terazi Dolunayı ile tüm gözler Terazi burcunda olacak. İşte 16 Nisan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Oğlak, Terazi, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Kova ve Balık burcu yorumu…

16 Nisan 2022 burç yorumları araştırılıyor. Bu hafta Terazi Dolunayı tüm burçları etkileyecek. Bazı burçlar aşk bazı burçlar iş hayatında beklediği şansı yakalayacak.

16 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

16 Nisan'da Koç burcu ve İkizler burcu yeni bir aşka yelken açabilir, Terazi burcu ise avantajlı olabilir. Aslan burcu ise seyahate çıkabilir, kendinde değişiklikler yapabilir. Haftanın en avantajlısı ise Terazi burcu. Tüm gözler onun üzerinde olabilir. İşte 12 burcun yorumu...

Koç burçları: İş değiştirmek isteyenlerin görüşmelerinin sonucunun olumlu geçeceği bir sürecin içerisinde olacakları döngü. Belki artık eski iş yeriniz ya da yönettiğiniz firmanın kendi içinde küçülmesi ya da işten ayrılıp başka bir şirkete geçmeniz için gerçekleşen enerjiler de bulunuyor olabilir. Yeni plan ve projeler olabileceği gibi yurt dışı ve yabancılardan alacağınız destekte sizinle birlikte olacak. Kalbi boş olan Koç Burçları hafta sonuna doğru olan enerjilerle birlikte kalbini yeni bir aşka açabilirler, beraberliklerinde romantik anlar yaşayabilirler gibi görünüyor.

Boğa Burçları: Bu hafta mide rahatsızlıkları, hormonlar, rahim bölgeniz ve kronik rahatsızlıklar tetiklenebilir. Sağlık açısından sizin haricinizde aile büyükleriniz de bu süreç içerisinden geçiyor olabilirler. Aile içinde ufak çaplı ben-sen kavgaları da ruhunuzu yorabilir. Stres ve hayatınızda bir anda değişen konular karşısında sakinliğinizi korumanızı öneriyorum.

İkizler Burçları: Aşk hayatınızla ilgili sürpriz konuların gerçekleşeceği bir haftanın içerisindesiniz. Alacağınız romantik itiraflar ve konuşmalar karşısında ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Bu kişi eğitim aldığınız bir yerden, internet, kısa yolculuklar sırasında çıkabileceği gibi yakın arkadaş ve akrabalarınız aracılığıyla da tesadüfi karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Yalnızsanız artık kalbinizin kapılarını aralıyorsunuz. Beraberliği olanlarsa sevdiği kişiyle ufak çaplı seyahatlere gitmek yakın arkadaş ortamında bulunmak isteyebilir.

Yengeç Burçları: Parasal konularla ilgili önemli adımların atılacağı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kariyerinizde gelişen şartlar ve yeni koşullar para kazanmanıza olanak sağlayacak gibi görünüyor. Eğer ki iş yerinizden ayrıldıysanız yüklü bir tazminat ya da prim alabilirsiniz. İş değiştirmek, mevcut işinizde kendinizi göstermek için şansınız bulunuyor.

Aslan Burçları: Kısa seyahatlerin içerisinde bulunacağınız bir döngüden geçmektesiniz. Yakın arkadaşlarınız, kardeş, kuzen gibi yakın akrabalarınızla yapacağınız organizasyonlar sizi mutlu edebilir. Trafikte dikkatli ve temkinli olmanızı öneriyorum. Aslan burçları artan enerjinizle birlikte aslında gözler sizin üzerinize çevrilecekmiş gibi görünüyor. Yeni imaj, bakım, saç modeli değiştirmek için gökyüzü sizi destekliyor.

Başak Burçları: Özel yaşantınızda artan masraflarınız bir yana Terazi Dolunayıyla birlikte para enerjiniz artıyor olacak. Maddi anlamda artan bu süreç yeni iş ve anlaşmalarıyla birlikte gündeminizde olabilir. Hastaneler, kapalı alanlar ve belki de kendinizin geçirdiği özel bir tedavi süreciyle birlikte rahatsızlığı olan Başak burçları sağlığına kavuşacak.

Terazi Burçları: Kendi burcunuzda gerçekleşen Dolunayla birlikte bu hafta gözler sizin üzerinizde olacak gibi görünüyor. Girdiğiniz her ortamda rakiplerinize karşı daha avantajlı olacağınız konular sizinle birlikteyken aslında bu enerjiler ruhen de sizi yoracak. Kalabalık ortamlar, davet ve organizasyonlar sırasında yeni tanışacağınız kişiler hayatınızda bazı konularda yardım edecek nitelikte olabilir.

Akrep Burçları: Eğer ki son zamanlarda başka bir yere yerleştiyseniz ya da zorunda kaldıysanız bulunduğunuz ortamda kendinizi yabancı hissedebilirsiniz. İç dünyanızda bu süreçler baskı oluşturuyor olabilir ya da kendinizi izole edeceğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. İş yeriniz, kariyeriniz ve yöneticilerinizle ilgili olan pek çok konu sizi ciddi anlamda yoruyor olabilir. Biraz sakin olmalısınız çünkü arka planda fark edemediğiniz kişiler, olaylar ve oyunlar oynanıyor olabilir.

Yay Burçları: Geçtiğimiz senelerde krizlerle ayrılmış olan Yay Burçlarıysa eski sevgililerinden haberler alacaklar. Bu haberler kendi hayatlarında her şey şahaneymiş gibi göstererek de olabilir. Kıskançlık yaratıp sizin ilginizi çekmeye çalışıyor olabilirler, kim bilir. Bekâr olanlar için söylüyorum. Hayatınıza yeni biri gelmesi için enerjiler sizinle peki o zaman eski beraberlik mi yoksa yeni beraberlik mi? Gerçekten önemli bir seçim aşamasındasınız.

Oğlak Burçları: Kaderinizin şekillendiği özel zamanlardan geçmektesiniz. İş konularında eğer ki hoşunuza gitmeyen durumlar bulunuyorsa benden bu kadar diyeceğiniz bir döngü gelmiş olabilir. Toplu para alımları, tazminat haklarınızı ve borçlarınızı düşünerek adım atmak oldukça önemliymiş gibi görünüyor.

Kova Burçları: Rüyalarınızın çok aktif olduğu zamanlardan geçebilirsiniz. Zihninizden geçen soruların cevapları rüyalarınızda olabilir. Terazi Dolunayıyla birlikte uzak yerler, yabancı ülkeler, tayin, terfi konularınız gündemde olabilir. Bir tarafınız bu duruma sevinirken bir tarafınız içten içe istemiyor olabilirsiniz. Önemli ortaklıklar, yabancılardan gelecek destekler, bilişim sistemleri, Youtube projeleri gibi dijital markette ses getirecek projelerden destek alabilirsiniz.

Balık Burçları: Terazi Dolunayıyla birlikte enerjiniz ciddi anlamda artıyor olacak. Mars gezegeninde Balık burcuna geçişiyle birlikte kazalara oldukça açıksınız, dikkatinizi toplamalısınız. Terazi Dolunayı estetik operasyonlardan tutunda hamileyseniz doğum ya da önemli bir rahatsızlığınızın sonlanmasını sağlayacak nitelikte olabilir.