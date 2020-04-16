16 NİSAN 2020 Perşembe 2020 Korona Virüs Vaka Sayıları ve Ölüm Sayıları Türkiye Corona Virüs Detayları

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI16 NİSAN 2020 Perşembe VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 16 NİSAN 2020 Perşembe Son Dakika

16 NİSAN 2020 Perşembe 2020 Korona Virüs Vaka Sayıları ve Ölüm Sayıları Türkiye Corona Virüs Detayları
16 Nisan 2020 Perşembe 14:24

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 16 NİSAN 2020 Perşembe VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 16 NİSAN 2020 PERŞEMBE VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 16 NİSAN 2020 PERŞEMBE Son Dakika
Corona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye tüm hızıyla devam ediyor..Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada
vaka sayısı 1,5 milyonu aştı malesef..

Bugün KOVİD-19 sebebiyle Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânları cennet olsun. 

Sağlık için Bu Virüse Karşı savaşmak için evde kalın, kalamıyorsanızda tedbiri en üst düzeyde alın lütfen !!

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca 16 Nisan 2020 Koronovirüs Tablosunu Henüz Açıklamamamıştır Açıklandığı Anda Sayfamızda Yer Alacaktır Dünkü Açıklanan Rakamlara Aşağıdan Ulaşabilirsiniz

BUGÜNKÜ YAPILAN Koronavirüs TEST SAYISI:40,427

BUGÜNKÜ Korona Virüs VAKA SAYISI:4,801

BUGÜNKÜ Korona Virüs ÖLÜM SAYISI:125

BUGÜNKÜ Korona Virüs İYİLEŞEN HASTA SAYISI:1,415

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Sağlık bakanımız Fahrettin Koca Dün Yaptığı açıklamda ; Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık, Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili vaka sayınının zalmasını sağlar, tespit ettiğimiz her vakada filyasyon yöntemi kullandık ve vaka sayımız diğer ülkelere bakarak sayısını sabit tutuuk ve azalltık. Her pozitif çıkan hastayı filyasyon uygulararak hastanın temeas ettiği iletişim kurduğu lişişer hemen taramaya alınıyor ve sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Türkiye Ölüm artış hıznının yavaşlamasını en hızlı şekilde yakalayan ülkedir. Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.


Vaka sayısındaki yüksek artış ölümlere de yansıdı..Hatırlarsanız dünkü YENİ vaka sayısı 4.281  ölüm sayısı ise 115 olmuştu.
Bugün kü rakamlarla yüksek bir artış oldu..Şuanda Türkiyedeki vaka sayısı 69,392  oldu...Malesef corona virüsünden hayatını kaybeden
sayımız ise yükselerek şuana kadar toplamda 1518 olurken, Toplam iyileşip taburcu olan hasta sayımız ise şuanakadar toplamda 5,674 oldu.

Türkiyedeki durum ise diğer dünya ülkelerine bakarak iyi sayılabilir.Türkiyenin sağlık sisteminin de ciddi şekilde oturduğunu

varsayarsak inşallah bu hastalıktan en az kayıp veren ülkeler sırasında iyi yerlerde oluruz.

KAMUSAATI.COM

Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız!
 
kamusaati.com olarak doğrudan sağlam kaynaklardan ve resmi açıklamalardan bilgi edinerek gerekli haberleri yapıyoruz.Lütfen resmi olarak teyit edilmeyen haberleri hem paylaşmayınız hem de dikkate almayınız.
 
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Kaynak: Kamu Saati Özel
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