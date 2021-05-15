16 Mayıs Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

16 Mayıs 2021 burç yorumları maddi ve manevi konularda yol gösteriyor. Günlük burç yorumları kararları ve planları değiştirebilir. Ay tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Ay Uranüs sekstil açısı beklenmedik kişilerden alabileceğimiz destekleri anlatıyor. Ay Mars kavuşumu sportif faaliyetler açısından hayli güzel enerjiler barındırıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 16 Mayıs koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu sizlerle...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay'ın yengeç burcunda ilerliyor olacağı pazar günü boyunca ailevi konuların önem kazanıyor olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Yengeç burcunda ilerleyen Ay kardeşlerinle ilgili konulardan yana beklenmedik destekler alabileceğini vurguluyor.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Yengeç burcundaki Ay parasal konularda daha korumacı bir tavır içerisinde olacağını vurguluyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bireysel konuların önem kazanacağı bugün sportif faaliyetlere ve diyete başlamak için uygun bir gündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Eskide bıraktığın konularının tekrar önüne çıktığı bir gündesin. Sevdiğin birinden destek görüyorsun.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sosyal çevrenle ilgili konularının öne çıktığı bir zaman dilimindesin. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Kariyer hayatınla ilgili konularda birtakım kararları daha cesaretle alman gereken bir gündesin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Uzak akrabaların ve eğitim hayatınla ilgili konularda yeni bir eğitime başlamak isteyebilir ve kendini geliştirmeye odaklanabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ödemelerinle ilgili alanda alacağın geri dönüşler senin açından bugünlerde zorlayıcı olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İkili ilişkilerinle ilgili birtakım konuları daha fazla sorgulamana neden olacak gelişmeler bugünlerde meydana gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sağlık konularına dikkat etmen gereken bir gündesin. Göğüs bölgende ağrıların söz konusu olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Aşk hayatının hayli aktif olacağı bir gündesin. Partnerinle aranda evlilik üzerine konuşmaların olabilir.