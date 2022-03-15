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16 Mart Çarşamba Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

16 Mart Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

16 Mart Çarşamba Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
Ömer
Ömer
15 Mart 2022 Salı 18:04

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 133 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 404 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 404 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 oldu. Bir günde toplam 319 bin 649 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 38 bin 812 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 273 bin 906'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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