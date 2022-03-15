16 Mart Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 927,59 ile başlayan Gram Altın, saat 18:18 itibarıyla %2,65 azalışla 903,31'dan işlem görüyor. Dün en düşük 926,56, en yüksek 928,37 seviyelerini gören Gram Altın, günü 927,29 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 13.02.2022 tarihinde 786,88 ile son bir ayın en düşük, 12.03.2022 tarihinde ise 960,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 903,31 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,7887 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:18 itibarıyla %0,76 azalışla 14,6683 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,5278, en yüksek 14,8998 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,7808 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 14.02.2022 tarihinde 13,4772 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,6683 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,2277 ile başlayan Euro kuru, saat 18:19 itibarıyla %0,52 azalışla 16,1048 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,9026, en yüksek 16,3007 seviyelerini gören Euro, günü 16,2124 seviyesinde kapattı. Euro, 14.02.2022 tarihinde 15,3137 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,1048 TL'ye karşılık gelmektedir.

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