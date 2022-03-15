16 Mart Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'lilerle ilgili düzenlemede kritik bir döneme giriliyor. Bu kapsamda hükümet, 16 Mart Çarşamba günü taraflarla yeniden bir araya gelecek. Yaklaşık beş milyon kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili 5 formül masada bulunuyor.