16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TOKİ, TİKA, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, TÜİK, İŞKUR, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapıldı.

İŞTE 18 MAYIS 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

CUMHURBAŞKANI KARARI- Karar: 2021/231

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

DOLU VE BOŞ KADRO KARARNAMESİ NE DEMEKTİR?

Dolu ve boş kadro kararnamesinde iki işlem yer almakta olup, kararnameyi inceleyecek ziyaretçilerin önce bu işlemin ne anlama geldiğini bilmesi gerekmektedir.

1- Dolu Kadro Değişikliği: Mevcut kadrolar üzerindeki derece değişikliğini ifade etmektedir. Fazla önemli değildir.

2- Boş Kadro Değişikliği: Kamu kurumunun kadrolar üzerinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapabilmesidir. Örneğin bir kamu kurumunun memur kadrosunu verip(iptal edip), mühendis kadrosunu istemesi(ihdas) boş kadro değişikliğidir. Bu değişiklik çok önemlidir ve bir nevi kadro ihdası anlamına gelmektedir. Boş kadro değişikliklerini inceleyerek bir kurumun ilk defa mı personel alacağı veya görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açıp açmayacağını anlamak mümkündür.

Boş kadro değişikliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

1- Bir kamu kurumu 5 veya daha yüksek derecelerden (6, 7 gibi) mühendis kadrosu almış ise, bu değişilik o kamu kurumunun 2008 yılı içinde KPSS yoluyla personel alacağına işaret eder. Ancak personel alımı bir kesinlik içermek sadece kurumun önümüzdeki dönemde bu şekilde bir planlama yaptığı gösterir.

Kurumlar üç alt dereceye kadar atama yapabilmektedir. Örneğin lisans mezunları 9. dereceden memuriyete başlamaktadır. Mühendisler ise 8. dereceden. Eğer bir kurum 5, 6, 7, 8, 9 derecelerden boş kadro değişikliği yapmış ise bu o kurumun personel alacağına işaret eder. Cetvelleri incelerken iptal edilen kadrolara da bakmak gerekmektedir.

Üniversite mezunları 9, önlisans mezunları 10, lise mezunları 13, teknik lise mezunları 12. dereceden göreve başlamaktadır. 657 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kamu kurumları memurları üç üst dereceli bir kadrodan göreve başlatabilmekte ancak maaş atanbılması gereken kadrodan verilmektedir. Kamu kurumlarının boş kadro değişikliği yaptığı kısımlarda büyük miktarlarda, belirtilen bu derecelerden değişiklik var ise bu değişiklik o kamu kurumunun personel alacağına işaret eder.

2- Bir kamu kurumu 3-5 dereceli şef kadrosu ihdas etmiş ise, bu değişiklik görevde yükselme sınavı açılacağına işaret eder.

Örneğin, 5, 7, 8 ve 10. dereceli 3636 memur kadrosu iptal edlip bunun yerine 3, 4, 5. dereceli 3636 VHKİ kadrosu alınmıştır. Bu önümüzdeki dönemde memur kadrolarında çalışanların VHKİ'ye geçirilebileceğini işaret edebilmektedir.

3- Bir kamu kurumu, düz memur kadrolarını iptal ettirip, 9. dereceli müfettiş yardımcısı, stajyer kontrolör gibi kadro almış ise bu değişiklik o kamu kurumunun 2008 yılı veya önümüzdeki yıllar içerisinde KPSS/A kadrosu için sınav açacağına işaret eder.