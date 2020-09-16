16 Eylül Çarşamba Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 16 Eylül Çarşamba burç yorumları merak ediliyor. İşte 16 Eylül Çarşamba 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 16 Eylül Çarşamba 2020
Hangi burçları sıra dışı bir gün bekliyor? 16 Eylül burç yorumları
Ay, tüm gün Başak burcunda ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkiliyor? İşte 16 Eylül 2020 burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 16 Eylül Çarşamba günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Çalışma hayatında belirli bir alana yoğunlaşman iyi olabilir. Sabah erken saatlerde ilişkilerinde uyumu yakalamakta biraz zorlanabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Çocuklarına karşı aşırı eleştirel tutumun onları bunaltabilir. İşine yarayacak sürpriz gelişmeler bugünlerde karşına çıkabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Çarşamba günü evde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Düzenlemelerle uğraşmak, yarım kalan işlerini tamamlamak için uygun bir gündesin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Çarşamba günü boyunca bilgi ve iletişim alanında üretken olmak adına adımlar atıyorsun. Aldığın eğitimler varsa bugün bunlarla ilgili sürpriz gelişmeler gerçekleşebilir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay’ın Başak burcunda ilerleyeceği çarşamba günü boyunca parasal konularda belirli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Gün genelinde özgürlük konuları önemli hale gelebilir zira Ay ile Uranüs arasındaki etkileşim öğle saatlerinde kesinleşiyor olacak.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Üretken olmak istediğin bir zaman dilimindesin. Ay tüm gün senin burcunda hareket ederken bireysel konularını öne çıkartıyor. Sağlığına özen gösteriyorsun.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Bugünlerde kendi başına izole kalmak ve ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Arka planda kalsın istediğin birçok konuda önemli adımlar atabilirsin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Bugünlerde organizasyon konusunda hayli beceriklisin. Öğleden sonra sıra dışı konular yaptığın planın dışına çıkmana sebep olabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Çarşamba günü iş yerinde gereğinden fazla mükemmeliyetçi davranabilirsin. Patronlarınla ilişkilerinde karşılıklı iletişimde zorlanacağın durumlar olabilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: 16 Eylül günü bilhassa sabah saatlerinde hukuksal konular var gündeminde. Öğleden sonra sıra dışı konular gündemini değiştirebilir.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Harcamalarını düzenlemen gerekebilir. Gün boyunca özgürlüğüne aşırı düşkün olabilirsin. Yeni ay öncesinde elinde kalan işlerini tamamlaman için uygun bir süreçtesin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Sabah saatlerinde sabrının zorlandığı düşüncesi seni sarabilir. İkili ilişkilerine daha fazla kafa yoracağın bir zaman dilimindesin.
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