16 Ekim Cuma Günlük yorumları! Burçlara hagöre yatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

16 Ekim Cuma günlük burç yorumları 16 Ekim Cuma 2020 burç yorumları merak ediliyor. İşte 16 Ekim Cuma 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 16 Ekim Cuma 2020
16 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları
16 Ekim 2020 burç yorumları kimler için güzel bir gün ifade ediyor? Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını takip ediyor. İşte aşk ve iş hayatıyla ilgili 16 Ekim burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 16 Ekim Cuma günü saat 22.31’de Terazi burcunun 23 derecesinde özel enerjilere sahip bir yeniay meydana geliyor olacak. Başlarda sana zorlayıcı gelecek bazı enerjiler ilerleyen zamanlarda ikili ilişkilerinde yeni bir süreç başlatman adına seni harekete geçirebilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Terazi burcundaki yeni ay çalışma ortamınla ilgili konularda yurt dışı kaynaklı bazı problemlerin seni yeni başlangıçlar yapmaya iteceğini gösteriyor. Başlarda yeni ay enerjisi seni zorlayabilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Cuma günü çocuklarınla ilgili konuları etkileyecek önemli bir yeni ay meydana geliyor olacak. Ödemelerin, nafaka konularınla ilgili birtakım konular çocuklarınla ilgili birtakım yenilikler yapmana sebep olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Evinle ilgili konularda önemli yenilikler yapmana sebep olacak bir yeniay var. Eşinle ilgili zorlanmalarında bu durumu tetikleyebilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Terazi burcundaki Yeniay bu ay sürpriz bir kısa seyahate çıkmana sebep olabilir. İş ortamındaki zorlayıcı koşullarda seni bu seyahatlerini hızlandırabilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Yeteneklerini etkileyecek bir yeniay Cuma günü Terazi burcunun 23 derecesinde meydana geliyor. Aynı zamanda parasal kazanımlarındaki yenilikler aşk hayatını da etkileyebilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Cuma günü saat 22.31’de bir yeniay meydana geliyor. Genel sağlığınla alakalı konulara odaklanıyor olacaksın. Yeni bir diyet programı uygulamaya başlayabilirsin. Ailenle ilgili konularda bu kararını etkileyebilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Arka alanında meydana gelecek olan Yeniay eğitimlerinle ilgili konularda zorlanmalarının bir neticesinde yeni bir şeyler yazmaya başlayabilirsin. Geri planda kalman da gerekebilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Parasal konulardaki zorlanmaların seni sosyal çevrenle ilgili birtakım düzenlemelere itebilir. Terazi burcundaki yeniay ile birlikte hayatına yeni arkadaşlar girebilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Yeni ay kariyerinle ilgili konuları etkiliyor olacak. Bireysel konularınla ilgili zorlanmaların seni kariyerinde birtakım değişiklikler yapmana itebilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Hukuksal süreçlerinde yeni birtakım düzenlemeler yeniayın etkinleşeceği 15 günlük süreç boyunca etkin olacak. Arkandan dönen işler önüne çıkabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Miras ya da nafaka benzeri konularında yeni birtakım gelişmeler Terazi yeniayı ile birlikte söz konusu olabilir. Kariyer kazancındaki zorlanmalar söz konusu olacağı için bu yenilikler sana iyi gelebilir.
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