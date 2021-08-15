16 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

16 Ağustos 2021 günlük burç yorumları kimleri, nasıl etkileyecek? Ay'ın ve gezegenin hareketlerine göre hazırlanan 15 Ağustos burç yorumları iletişime ve hedeflerde pozitifliğe dikkat çekiyor. Boğalar kıskançlıklara maruz kalabilir, Aslanlar ailesiyle ilgilenebilir.

16 AĞUSTOS 2021 PAZAR BURÇ YORUMLARI

16 Ağustos Pazartesi günü Ay saat 06.11'de Yay burcuna geçiş yapacak. Venüs sabah saatlerinde Terazi burcuna geçiş yapacak. Ay Merkür karesi akşam saatlerinde iletişim anlamında zorlanmaları beraberinde getirebilir. Ancak yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek adına Satürn'ün Ay ile olan pozitif açısı bizi destekler nitelikte olabilir.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

16 Ağustos Pazartesi günü Ay sabah saat 06.11'e kadar Akrep burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında ise Yay burcuna geçiş yapacak. Hisseli kazanımlarında değişimler yaşanabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde partnerinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay saat 06.11'de karşıt burcun olan Yay'a geçecek ve ikili ilişkilerine odaklanacağın bir zaman diliminde olacaksın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir. Sabah güne başlarken sanatsal konularla ilgilenebilirsin. Günün ikinci yarısında fikirlerinle ilgili yanılgılara düşebilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Pazartesi günü ailenle ilgili önemli bir konu meydana gelebilir. Zihinsel anlamda uçlara kaçmaya müsait bir gündesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yakın çevrenle aranda bir kıskançlık meselesi yüzünden yaşanabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısın. Ay'ın burç değiştirmesi nedeniyle değişken enerjiler altında olabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün genelinde gergin enerjiler var. Akşam saatlerinde fikirsel yanılgılara düşmeye açık bir zaman dilimindesin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde gizemli konuları araştırmak isteyebilirsin. Günün ikinci yarısında fikirsel anlamda tartışmalara ve yanılgılara açık olabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Sabah saatlerinde kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Projelerin ile ilgili ya hep ya hiç şeklinde bir yaklaşım sergileyebilirsin. Disiplinli hareket etmen gereken bir sürece giriyorsun.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sabah saatlerinde bir kadının desteğini alabilirsin. Bugün fikirsel yanılgılara düşmekten imtina etmelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken sanatsal konulara ilgin artabilir.