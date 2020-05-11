0
0
0
0
0
0
0
0

16-17-18-19 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi 18 -19 Mayıs'ta Marketler Açık Olacak

16-17-18-19 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

16-17-18-19 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi 18 -19 Mayıs'ta Marketler Açık Olacak
11 Mayıs 2020 Pazartesi 19:28

büyükşehirler ve zonguldak ilimizde 16 mayıstan itibaren 19 Mayıs günü dahil sokağa çıkma yasağı ilan edildi

18 -19 mayısta marketle açık olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkmaya gelecek hafta sınırlama getirildiğini belirterek "16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

cumhurbaşkanı erdoğan şuan için eski günlere dönmemiz mümkün değil, normalleşmeyi tedbirleri alarak

Alınan korona virüs tedbirleri kapsamında nöbetçi noter uygulaması olarak faliyet gösteren ve

esnek çalışan noterlerin bu uygulaması aksamalar nedeniyle  kapsam dışı bırakıldı

Noterler yarından itibaren normal düzende çalışacak

detaylar geliyor


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber