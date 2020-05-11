16-17-18-19 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi 18 -19 Mayıs'ta Marketler Açık Olacak

Basketbol 2020 şampiyonu kim oldu?, Voleybol 2020 şampiyonu hangi takım Basketbol ve voleybol federasyonları, koronavirüs nedeniyle ligleri sonlandırma kararı aldı. İki branştan da şampiyon çıkmayacak. Ayrıca küme düşme de olmayacak İşte Detaylar