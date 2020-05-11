16-17-18-19 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi 18 -19 Mayıs'ta Marketler Açık Olacak

16-17-18-19 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
büyükşehirler ve zonguldak ilimizde 16 mayıstan itibaren 19 Mayıs günü dahil sokağa çıkma yasağı ilan edildi
18 -19 mayısta marketle açık olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkmaya gelecek hafta sınırlama getirildiğini belirterek "16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz." ifadelerini kullandı.
cumhurbaşkanı erdoğan şuan için eski günlere dönmemiz mümkün değil, normalleşmeyi tedbirleri alarak
Alınan korona virüs tedbirleri kapsamında nöbetçi noter uygulaması olarak faliyet gösteren ve
esnek çalışan noterlerin bu uygulaması aksamalar nedeniyle kapsam dışı bırakıldı
Noterler yarından itibaren normal düzende çalışacak
detaylar geliyor
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