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15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?, 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne az kala toplu taşıma hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?, 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?
Kamusaati
Kamusaati
14 Temmuz 2022 Perşembe 14:28

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erdi. Bu kapsamda 9-10-11-12 Temmuz toplu taşımlar ücretsiz olarak hizmet verdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14-15 Temmuz'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?

15 TEMMUZ'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde ücretsiz olan otobüsler, bayramın bitmesiyle birlikte normal ücretli tarifelerinden hizmet vermeye devam ediyor. 13 ve 14 Temmuz tarihinde normal ücretleriyle hizmet veren otobüsler 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 1 gün daha ücretsiz olarak hizmet verecek.

İSTANBUL'DA METRO, MARMARAY, İETT, TRAMVAY, ŞEHİR HATLARI BEDAVA MI 2022?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

2 günlük normal tarifenin ardından 15 Temmuz'a denk gelen cuma günü, toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #toplu taşıma ücretsiz #15 temmuz
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