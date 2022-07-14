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15 Temmuz Cuma Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 960,08 ile başlayan Gram Altın, saat 18:15 itibarıyla %1,99 artışla 978,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük 959,54, en yüksek 960,98 seviyelerini gören Gram Altın, günü 959,65 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 13.07.2022 tarihinde 955,82 ile son bir ayın en düşük, 17.06.2022 tarihinde ise 1.035,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 963,81 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,3179 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:14 itibarıyla %0,82 artışla 17,49 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,2391, en yüksek 17,4066 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,2915 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 27.06.2022 tarihinde 16,0773 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 17,5404 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,49 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,3908 ile başlayan Euro kuru, saat 18:14 itibarıyla %1,69 artışla 17,6834 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,3119, en yüksek 17,5082 seviyelerini gören Euro, günü 17,4100 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 18,5969 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,6834 TL'ye karşılık gelmektedir.

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