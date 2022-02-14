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15 Şubat Salı Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

15 Şubat Salı Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

15 Şubat Salı Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
14 Şubat 2022 Pazartesi 17:10

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 276 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 73 bin 787 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 73 bin 787 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 419 bin 556 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 70 bin 169 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,78 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,74 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 7 bin 120'e yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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