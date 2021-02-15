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15 Şubat Pazartesi Korona tablosu son durum bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

15 Şubat Pazartesi virüs vaka sayısı kaç? 15 Şubat Pazartesi vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

15 Şubat Pazartesi Korona tablosu son durum bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
15 Şubat 2021 Pazartesi 00:02

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 94 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 287 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 94 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 471'e yükseldi. Toplamda 31 milyon 516 bin 716 test yapıldı. Bugün yapılan 104 bin 108 testten, 6 bin 287 yeni vaka sayısı, 666 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 586 bin 183 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 910 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 475 bin 329'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 230 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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