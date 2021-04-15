15 Nisan Perşembe Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı 50 binlerde!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 279 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 34 bin 734'a yükseldi. Toplamda 42 milyon 509 bin 905 test yapıldı. Bugün yapılan 310 bin 420 testten, 62 bin 797 yeni vaka sayısı, 2 bin 802 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 25 bin 557 olduğu, bugün iyileşen 55 bin 413 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 480 bin 146'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 18 olduğu açıklandı.