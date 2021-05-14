15 Mayıs Cumartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2021 tarihi için merak konusu. Ay İkizler burcundan ayrılıp sabaha karşı saat 04.20'de Yengeç burcuna geçiş yapacak. Ailevi konular tüm gün boyunca önem kazanıyor olacak. Ay Jüpiter üçgen açısı hayatımızdaki kadınlardan yana güzel şans ve fırsatları önümüze getirebilir. Boğaları ailevi konular, İkizleri parasal gelişmeler bekliyor. İşte 15 Mayıs 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Ay saat 04.30'da İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Ailevi konuların senin için önem kazandığı bir gündesin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Yengeç burcuna geçeceği cumartesi günü yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler gün boyunca söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Rüyalarının aktif olduğu bir sabaha uyanabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konulara yöneleceğin cumartesi günü hassas enerjiler altında olabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalan günlere olan özlemin artabilir. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Alınganlıkların artabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sosyal çevre ile ilişkilerinin sıcak bir şekilde seyredeceği gün içerisinde aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya meyilli olabilirsin. Ayın burç değiştirmesinden ötürü değişken enerjiler altındasın.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal statünü ilgilendiren konularda önemli bir teklif alabilirsin. Ailevi konuları da çok fazla önemsediğin bir gündesin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Yurtdışı ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde enerjin hayli yerinde. Sportif faaliyetler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Miras veya benzeri bir konuda beklediğin bir haber gelebilir ve bir kadından destek alabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Cumartesi günü Ay karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerine odaklanacağın bir gündesin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Günlük işlerinin öne çıktığı bugün evcil hayvanlarının bakımı ile ilgilenmen gerekebilir. Sağlığına özen göstermelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Hassas bir günündesin. Çocuklarınla ilgili konular gün boyunca öne çıkabilir.