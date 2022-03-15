15 Mart motorin indirimi sonrası LPG, akaryakıt, motorin fiyatları ile benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı için beklenen indirim müjdesi bugün geldi. Motorin indirimi müjdesinin ardından araç sahipleri benzin litre fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı için akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları vatandaşların ilgi odağı oldu. 1 litre benzin ne kadar, litresi kaç TL? İşte 15 Mart 2022 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul indirimli ve güncel benzin fiyatı ile akaryakıt fiyat listesi.

Benzin fiyatları düştü mü, arttı mı, ne kadar oldu gibi sorular benzin fiyatı takibi yapan milyonlarca araç sahibinin gündemini meşgul ediyor. Küresel piyasalardaki sıcak olaylar ve petrol gelişmelerinin ardından benzin fiyatı hareketliliği brent petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte yön değiştirdi. 14 Mart motorin indirimi müjdesinin ardından LPG, akaryakıt, motorin fiyatları ile benzin litre fiyatı ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç TL soruları yanıt arayan konuların başında yer alıyor. İşte güncel indirimli benzin fiyatları listesi ve il il güncel fiyatlar.

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 15 MART 2022

Benzin litre fiyatı motorin indirimi sonrası düşüşe geçiyor. Brent petrol fiyatını 133 dolardan 111 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirime gidildi. İşte indirim sonrası güncel rakamlar;

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ! fiyatların 15 lira bandına inmesi öngörulmektedir.

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatları 130 dolara çıkmış ve son 13.5 yılın zirvesini görmeyi başarmıştı. Bu durumun akabininde brent petrol fiyatları 110 dolara kadar geriledi. Bununla birlikte tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu, fiyatların 15 lira bandına inmesi öngörulmektedir.

15 MART BENZİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıt ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor. Benzin indiriminin bu gece yarısından itibaren gerçekleşmesi öngörülüyor.

Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 20.44 liradan, İzmir'de 20.46'dan İstanbul'da ise 20,35 lira civarından işlem görüyor.

Motorin fiyatları ise, Ankara'da 22,90 liradan, İstanbul'da 22,82 liradan, İzmir'de ise 22,90'dan işlem görüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere 16 Mart'ta sektör temsilcileriyle toplanacak.

Çarşamba günü gerçekleşecek ve sorunlar ile çözüm önerilerinin konuşulacağı toplantıda, her bir sektör temsilcisi kendi faaliyet alanlarıyla ilgili sunumlar yapacak. Toplantıda artan fiyatlar sebebiyle iş hacimleri azalan akaryakıt bayileri için çözüm önerileri ve fiyatlar üzerindeki baskıyı gidermek için neler yapılabileceği konuşulacak.