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15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş

Zonguldak-İzmir seferini yaparken Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Viraja 95 kilometre hızla girip kendiyle birlikte 15 kişinin ölümüne sebep olan otobüs sürücüsünün, aslında rahatsızlanan mesai arkadaşının yerine direksiyonun başına geçtiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşımda bulunan mesai arkadaşı ise "Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" dedi.

15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
08 Ağustos 2021 Pazar 22:18

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Feci olayda 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

VİRAJA 95 KİLOMETRE HIZLA GİRDİ

7 Ağustos akşamı saat 18.30'da Zonguldak'tan tarifeli olarak İzmir'in Dikili istikametine giden otobüsü Kerem Kader Başol ve yedek şoför Cengiz U. zaman zaman kullandılar. İzmit'e kadar otobüsü Cengiz U. kullandı ve 23.00'da otogarda sürücü değişimi yapıldı. İzmit'ten sonra kaza anına kadar ise aracı Kerem Başol kullandı. Kazadan yaklaşık bir saat 40 dakika önce Susurluk'ta bir dinlenme tesisine giren otobüs yarım saatlik molanın ardından Balıkesir'e doğru yola çıktı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.

ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ RAHATSIZLANAN ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYONA GEÇMİŞ

Kazayla ilgili bu ayrıntılar ortaya çıkarken otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

Balıkesir'deki kazada otobüs şoförünün rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçtiği ortaya çıktı

Kerem Kader Başol

ARAÇTAN İNDİRİP "EVİNE GİT KARDEŞİM" DEDİ

Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" diye paylaşımda bulundu. Onur Güneş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, cenazeleri almak için Balıkesir'e gittiğini söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği teşhis edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 17 kişiden Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Duvakuf, Özer Özbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz ve Merve Yağlıdere'nin tedavileri Balıkesir'de sürüyor. Göknur Duranlar İstanbul'a, Ece Nur Ergin ise tedavileri için İzmit'e sevk edilirken, tedavileri tamamlanan Didem Özcan, Ayşegül Kısa, Gülce Naz Öcal, Sudenur Sarıca ve Aynur Yazan taburcu edildi. Bu arada yaralılardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Balıkesir'deki kazada otobüs şoförünün rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçtiği ortaya çıktı

Balıkesir'deki kazada otobüs şoförünün rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçtiği ortaya çıktı

Onur Güneş

15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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