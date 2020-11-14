15 Kasım Pazar Resmi Gazete Kararları

Yılbaşının yaklaşması ile birlikte yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını yarın yapacak. Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 AGİ oranları değişecek mi? İşte asgari ücret beklentisi Milyonlarca işçi 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 AGİ ne kadar olacak? Sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 2021 asgari ücret beklentisi ne kadar? 2021 AGİ oranları değişecek mi? İşte detaylar...