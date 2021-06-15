15 Haziran Salı2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

15 Haziran 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu Astrolog Ceylin Çelebi tarafından hazırlandı. Günlük burç yorumları olumsuz enerji konusunda uyardı. 15 Haziran 2021 burç yorumları akşam saatlerinde ilişkiler konusuna dikkat çekti. Ay 15 Haziran Salı günü tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde bizi sınırlamaya çalışan durumlar nedeniyle isyankâr bir enerjide olabiliriz. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerimizde irade göstererek uyum yakalayabiliriz. Saat 20.27 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. İşte 15 Haziran Salı burç yorumları...

15 HAZİRAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 15 Haziran Salı günü tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümüne babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

15 HAZİRAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.

15 HAZİRAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde seni sınırlamaya çalışan durumlar nedeniyle isyankâr bir enerjide olabilir. Günün genelinde kolay enerjiler yok.

15 HAZİRAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin.

15 HAZİRAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 8 tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Hareket enerjilerinin aktif olduğu bugün önemli aktivitelere katılabilirsin. Akşam saatlerinde istemediğin bir kişiyle görüşmek durumunda kalabilirsin.

15 HAZİRAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah erken saatlerde beklenmedik birtakım konular önüne düşebilir. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.

15 HAZİRAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevrenle birlikte olacağın bir gündesin. Günün ilk yarısında gerginliklere dikkat etmelisin. Saat 20.27 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.

15 HAZİRAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Gün ortasında hareket enerjin hayli aktif olabilir.

15 HAZİRAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Bugünlerde aşk ilişkilerinde istemeden de olsa tartışmalara açık olabilirsin. Saat 20.27 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.

15 HAZİRAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Salı günü boyunca insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir. Günün ilk yarısında gerginliklere dikkat etmelisin.

15 HAZİRAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde bir arkadaşının derdini gereğinden fazla sahiplenebilirsin. Günün ikinci yarısında daha çok kendi alanında kalmak sana iyi gelebilir.

15 HAZİRAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Gece saatlerinde partnerinle arandaki beklenmedik bir konuda konuşmalarınız ileriye dönük bir hal alabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gereken günlerdesin.