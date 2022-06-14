15 Haziran Çarşamba Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 15 Haziran 2022 tarihi için araştırılıyor. 15 Haziran Çarşamba günü Akrep burcu iş teklifi alabilir, Kova burcuna ise sürpriz var. Aslan burcunun kafasındaki soru işaretleri cevap buluyor. İşte 15 Haziran 2022 burç yorumları...

KOÇ: İş anlaşmaları yapmak ve kendinizi göstermek için gökyüzü sizi destekliyor. Yöneticilerinizden destek alacaksınız. Aile büyüklerinizin size ihtiyaç duyması ve olası sağlık sıkıntıları bulunuyor, ilgilenmeyi ihmal etmeyiniz.

BOĞA: Bugün hafta içinde fark ettiğiniz ve sizi üzen kişilerle ilgili barışmalar ve konuşmalar yaşayacaksınız. Aile büyüklerinize ve eşinize odaklanarak onlardan gelen desteklerle ilerlemelisiniz. Hak edişlerinizin tadını çıkarırken, bugün birinin gönlünü kazanıp yardım etmek size çok iyi gelecektir.

İKİZLER: İş ve aile yaşamınızdaki belirsizliklerin rayına oturduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bugün göksel kombinasyon sizin yanınızda. Ancak günlük yaşantınızda gizli düşmanlarınızın arkanızdan söylediklerini öğrenmenize az kaldı. Sizi sıkıntıya sokan kişilere karşı sakinliğinizi korumanız ve olayları zamana yaymanızı öneriyorum. Dürüstlük ve erdemlikten yana şaşmadıysanız ödülünüzü alacağınız günler yakında.

YENGEÇ: Kalbi boş olan Yengeç burçları bugün eski aşk ve eşten haberler alabilir. Hayatınızda kendi ideallerinize bakmanız gereken bir dönemdesiniz. Evli olanlar ise eşlerinin aileleri ile anlaşılması zor diyaloglara girebilirler, morallerini bozmasınlar. İş hayatında tamamladığınız projeler ile bugün takdirleri alabilirsiniz. Maaş artışı konuşmaları için uygun bir gün.

ASLAN: Bugün uzunca süredir huzursuz olduğunuz enerjilerden kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Evinizi sirkeli su ve dualarla silmek sizi bundan sonrasında pek çok kötü enerjiden de koruyacaktır. Bebek bekleyen bazı Aslan burçları yakın bir zamanda müjdeli bir haber alabilir. İş hayatınızdaki pek çok belirsiz konuyu kendi lehinize çevirdiğinizi görmenin mutluluğunu yaşarken, kararlı yapınız uzun vadede size ödüller sunacak.

BAŞAK: Bugün sevdiğiniz kişinin kalbini ve kendini düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbinizi çalan bu kişiyle geçmişteki problemlerinizi çözümleyebilirseniz hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İş temponuz yavaş yavaş artarken, kendinizi fazla yormamalısınız.

TERAZİ: Bugün bağırsak ve idrar yollarınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. İş yerinizde hukuki anlamda bir problem yaşıyorsanız, önemli bir alım satım sürecine girdiyseniz, bugün itibarıyla çözüm yolları bulacağınız yeni bir döngünün içinde bulacaksınız kendinizi. Sevdiğiniz kişi ile ufak tefek sıkıntıları büyütmemeli, karşınızdaki kişinin beklentilerini anlamlandırmak için onun duygularını önemsemeyi ihmal etmemelisiniz.

AKREP: Bugün iletişim kurmaya çalıştığınız kadınların farklı bir yüzünü hissedeceğiniz ve şaşıracağınız bir gün. Parasal anlamda uzunca zamandır yaşadığınız krizler dönüşürken yeni iş tekliflerini değerlendirmeden önce biraz zamana yaymak sizin için iyi olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

YAY: Rüyalarınız çok aktifleşecek, psişik yetenekleriniz oldukça güçlenecek. Kalbi boş olanlar kimseye söylemek istemediği bir beraberliğe merhaba diyebilir. Özel hayatınızın sırlarınızı sadece kendinizde saklamalısınız. Ev alma ya da başka bir şehre yer değişikliği yapmak için hazırlık sürecinde olabilirsiniz.

KOVA: Bugün mucizelere kalbinizi açmalısınız. Sürpriz hediyeler ve haberlerle birlikte güne başlamak ruhunuza çok iyi gelecek. Sevdiğiniz kişi ile geleceğe dair hayaller kurmak ve hepsini gerçekleştirmek için önümüzdeki döngüde şans ve fırsatlar sizinle birlikte olacak.

BALIK: Bugün gayrimenkul satın almak isteyenler karşınıza güzel bir ev çıkabilir ancak arka planda tapu işleri sırasında çok ama çok dikkatli olmalısınız... Sevdiğiniz kişi uzunca zamandır hayalini kurduğunuz mutluluğu hanenizde size hediyelerle vermek istiyor. Problemlerinizi çözümleyeceksiniz, size değer verenlere kıymet vermek önemli.