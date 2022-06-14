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15 Haziran Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.009,57 ile başlayan Gram Altın, saat 22:15 itibarıyla %0,58 azalışla 1.003,40'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.008,85, en yüksek 1.009,68 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.008,99 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 16.05.2022 tarihinde 893,54 ile son bir ayın en düşük, 10.06.2022 tarihinde ise 1.035,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.003,40 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,2521 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:14 itibarıyla %0,05 artışla 17,2703 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,0425, en yüksek 17,2801 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,2710 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.05.2022 tarihinde 15,4564 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 17,4415 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,2703 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,0231 ile başlayan Euro kuru, saat 22:14 itibarıyla %0,03 artışla 17,9976 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8779, en yüksek 18,2021 seviyelerini gören Euro, günü 18,0520 seviyesinde kapattı. Euro, 16.05.2022 tarihinde 16,0891 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 18,6799 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,9976 TL'ye karşılık gelmektedir.

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