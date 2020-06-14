15 haziran 2020 Pazartesi Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları kaç? İşte Detaylar

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15 haziran 2020 Pazartesi gününe ait veriler henüz paylaşılmamıştır paylaşıldığı anda sitemizde yer alacaktır..

12-13-14 Haziran Cuma- Cumartesi- Pazar Günü VAKA SAYISI UZUN ZAMANDIR İLK DEFA 1000'NİN ÜZERİNE ÇIKTI VE Cumartesi Gününki rakam 1,459 OLDU!

UZUN ZAMANDAN SONRA VAKA SAYISI 1,562'yi BULDU MALESEF.

Şok artış tüm Türkiye'yi endişenlendirdi.Prof.DR NECMETTİN ÜNAL "Salgının kontrolü konusunda çok ciddi tereddütler olmaya başladı.Eski günlerin tekrar gelmemesi dileği ile,"

NECMETTİN ÜNAL ayrıca, gevşemenin çok hızlı yapıldığını söyledi.Bunun faturasını ikinci dalga ile daha da ağır ödeyebileceğimizi söyledi..

Habertürk canlı yayına konuk olan Gülümser HEPER, Tehtidin şiddetle devam ettiğini belirten HEPER, tedbirlere harfiyen uyulmasını önemle belirtti.Rakamlar bize gösteriyor ki, tehdit ilk gün gibi ciddiye alınmalı.Vaka sayısının düşmediği gibi yükselmesi olumsuz sonuçları doğurabileceğini belirtti.Kapalı ortamlarda bulaşın çok daha yüksek olduğunu belirten GÜLÜMSER HEPER,Yaşlı grup her ne kadar dikkatli olsa da, gençlerimiz bu konuya ciddiye almaması,sorunun daha da büyüyeceğine işaret etti.

İŞTE KOCA'NIN AÇIKLAMASI