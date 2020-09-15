15 Eylül Salı Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firma ve ürünleri tek tek ifşa etti. Hilekarlar vatandaşlara, dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta, lahmacun yerine sakatat yedirdi. İşte vatandaşın sağlığını hiçe sayan 91 firma ve ürünleri.