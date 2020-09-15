15 Eylül Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Döviz Kurları Dolar ve Küçük altın kaç lira?

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Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyesi olarak 480 lirayı aşan gram altın ardından yaşadığı sert düşüşle 475 liranın altına kadar indi. Ons altında ve dolar kurunda yaşanan değişimlerle birlikte altının gramı 471 TL. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, 14 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları ne durumda?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bigpara’dan alınan güncel altın fiyatları verilerine göre altının gramı bugün 471,35 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın fiyatı ise 1.955 dolarda yer alıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altında yaşanan artış nedeniyle takı amaçlı altın alanların çeyrek altın yerine gram altına yöneldiği günlerde çeyrek altın alış fiyatı 758 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 773 TL’de konumlandı.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yüksek miktarda alım yapanların sıklıkla tercih ettiği cumhuriyet altını ise aynı gün 3 bin 119 liradan alınıp 3 bin 151 liradan satışa sunuluyor.
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